Brisbane, Oct 24, 2024 AEST (ABN Newswire) - Il s'agit d'un autre trimestre de performance operationnelle record pour Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( SYAXF:OTCMKTS ), avec une production de concentre à NAL en hausse de 5 % en glissement trimestriel (T/T) à 52 141 dmt et des augmentations importantes des estimations de ressources minerales à la fois à NAL et à Moblan.



*Pour consulter le rapport trimestriel, veuillez visiter :

https://abnnewswire.net/lnk/1356LV85



Pour visionner la video de mise à jour du rapport trimestriel avec Lucas Dow, veuillez visiter :

https://www.abnnewswire.net/lnk/1H7U8Z7M





A propos Sayona Mining Limited





Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) est un producteur nord-américain de lithium avec des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale. Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium ainsi que le projet Authier Lithium et son projet émergent Tansim Lithium, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur américain de lithium Piedmont Lithium Inc. (ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan Lithium, dans le nord du Québec. En Australie occidentale, la Société détient un important portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, prometteur pour l'or et le lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium comprennent des baux appartenant à la société et ceux faisant l'objet d'une coentreprise avec Morella Corporation (ASX:1MC).

Related Companies