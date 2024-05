Rapport d'activites trimestriel

Brisbane, April 26, 2024 AEST (ABN Newswire) - Ce fut un autre trimestre de solide performance operationnelle pour Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( DML:FRA ) ( SYAXF:OTCMKTS ), avec une production de concentre à NAL augmentant de 18 % d'un trimestre à l'autre (QoQ) pour atteindre 40,439 tonnes metriques sèches. Les ventes de concentres ont augmente de 142 % d'un trimestre à l'autre, ce qui inclut un certain rattrapage par rapport au trimestre de decembre 2023 et le debut des expeditions ferroviaires vers Tesla.



Suite à l'achèvement d'une revue operationnelle qui a confirme la montee en puissance de la production à NAL, l'equipe continue d'optimiser les processus d'extraction et de production, avec des ameliorations significatives de la production de minerai et de la disponibilite future du minerai (minerai en hausse de 53 % d'un trimestre à l'autre). L'utilisation de l'usine a chute à 73 % (contre 75 % au trimestre precedent), car les conditions meteorologiques defavorables et les problèmes de blocage dans la conduite de residus ont eu un impact negatif sur l'utilisation globale. Malgre ces defis, la reprise a continue de s'ameliorer tout au long du trimestre, atteignant avec succès l'objectif d'acceleration de 67 %. En mars, la performance de l'usine a ete particulièrement solide, depassant l'objectif d'acceleration de la recuperation avec un taux de recuperation de 69 %.



Le dôme de minerai concasse est desormais termine et la mise en service a debute en avril. Le dôme est sur le point d'ameliorer considerablement la fiabilite operationnelle pendant l'hiver, en offrant une capacite de stockage supplementaire de 6 000 tonnes de minerai concasse entre le concasseur et le broyeur. La capacite de stockage supplementaire du minerai concasse permet environ 1,5 jours de fonctionnement continu du broyeur sans necessiter de concassage supplementaire du minerai, ameliorant ainsi le calendrier de maintenance de la zone de concassage. L'installation de stockage de residus 1 a egalement ete achevee au cours du trimestre.



L'etude de faisabilite definitive de Moblan a confirme une valeur actuelle nette du projet de 2,2 milliards de dollars canadiens. Les conditions de marche difficiles des derniers mois soulignent l'importance de developper des projets de lithium de niveau 1 strategiquement situes à proximite des corridors de transport existants avec les marches finaux et qui ont le potentiel de fournir du concentre de lithium de haute qualite à des coûts d'exploitation competitifs. Moblan est un gisement de lithium exceptionnel et nous appliquerons l'expertise operationnelle de Sayona pour minimiser les coûts et developper le projet aussi efficacement que possible.



L'activite d'exploration s'est poursuivie au cours du trimestre de mars, les resultats de forage etant progressivement disponibles à NAL et Moblan. Les resultats sont en cours de compilation pour la publication ASX et pourraient offrir la possibilite d'augmenter davantage les ressources de lithium existantes dans les deux projets.



Le premier programme de forage dans les concessions de lithium très prometteuses de Tabba Tabba en Australie occidentale a ete acheve et des resultats encourageants ont ete publies après le trimestre. Une etude gravimetrique a ete achevee en avril et des travaux de terrassement ont ete prepares pour un programme de forage RC plus profond qui debutera sous peu.



Au cours du trimestre, Sayona a nomme Lucas Dow en tant qu'administrateur non executif independant supplementaire, ce qui renforce encore notre gouvernance d'entreprise. M. Dow a egalement rejoint le Comite d'Audit et des Risques et le Comite de Nomination et de Remuneration.



Sayona dispose d'un portefeuille enviable de projets et de concessions d'exploration qui genereront une valeur importante pour les actionnaires et garantiront à la societe un bon positionnement sur le marche nord-americain en pleine croissance du lithium. Dans un contexte de marche difficile, Sayona reste concentree sur la production de resultats pour les actionnaires et sur la garantie que la societe est bien positionnee pour une eventuelle reprise.



*Pour consulter le rapport trimestriel complet, veuillez visiter:

https://abnnewswire.net/lnk/KZ19V46S





A propos Sayona Mining Limited





Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) est un producteur nord-américain de lithium avec des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale. Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium ainsi que le projet Authier Lithium et son projet émergent Tansim Lithium, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur américain de lithium Piedmont Lithium Inc. (ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan Lithium, dans le nord du Québec. En Australie occidentale, la Société détient un important portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, prometteur pour l'or et le lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium comprennent des baux appartenant à la société et ceux faisant l'objet d'une coentreprise avec Morella Corporation (ASX:1MC).

Related Companies