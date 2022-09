PlayUp Limited va devenir une société cotée en bourse

New York, Sep 23, 2022 AEST (ABN Newswire) - PlayUp Limited, un opérateur mondial de paris en ligne («PlayUp»), et IG Acquisition Corp. ( NASDAQ:IGAC ), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et l'acte de mise en œuvre du programme d'accompagnement en vertu de laquelle PlayUp sera cotée au NASDAQ par l'intermédiaire d'une société irlandaise nouvellement formée ("Mère"). La transaction valorise PlayUp à 350 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2023 sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.



Fondé en 2014, PlayUp est un opérateur mondial de sports, de divertissement et de paris qui développe sa propre technologie propriétaire pour propulser sa marque et son offre. Le secteur global des paris a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années en raison de la mise à jour de la législation et de l'élargissement de l'adoption des paris en ligne par les consommateurs.



L'IGAC estime que PlayUp occupe une position unique pour créer la première plate-forme technologique entièrement intégrée où les consommateurs peuvent s'engager dans de larges formes de paris - fantaisie quotidienne, paris sportifs, machines à sous, jeux de table, jeux de casino, sports électroniques, loterie, tirages au sort et plus encore - à partir d'une plate-forme, un compte, un portefeuille numérique, partout dans le monde où c'est légal. Les revenus bruts de PlayUp ont augmenté de 56 % en glissement annuel (FY21/22).



Après presque deux ans d'examen d'un grand nombre d'acteurs de l'industrie, l'équipe de l'IGAC a conclu que PlayUp était l'entreprise la plus susceptible de réussir à long terme. Étant donné que la partie la plus difficile de l'établissement d'un produit de paris mondial est la réglementation et l'octroi de licences, l'IGAC estime que l'expertise de ses directeurs dans l'élaboration de la réglementation, combinée à la plate-forme exclusive et avancée de PlayUp, crée un partenariat convaincant.



"Actuellement, il n'existe aucune plate-forme permettant aux consommateurs d'accéder à tous les types de produits de paris via une connexion unique. Généralement, les concurrents de l'industrie ont choisi de se concentrer sur un produit ou un autre. L'IGAC et PlayUp ont la même vision commune : apporter le l'industrie des paris en ligne la suite la plus complète de produits de paris traditionnels et innovants du monde entier réunis dans une seule application. La transaction devrait fournir à PlayUp un accès à de nouveaux capitaux pour continuer à élargir sa vision d'une véritable destination unique pour l'avenir du jeu en ligne pari », a déclaré Christian Goode, président-directeur général de l'IGAC.



"PlayUp pense que cette transaction nous permettra de continuer à investir dans notre technologie propriétaire et de réaliser nos aspirations à être la plate-forme de divertissement et de paris inégalée du futur. Nous envisageons un monde où nos joueurs peuvent améliorer leur expérience en pariant sur les produits qu'ils aiment déjà. et interagissez avec la prochaine génération de produits de paris immersifs qui intègrent les nouvelles technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle », a déclaré Daniel Simic, PDG de PlayUp Limited.



Dans le cadre de la transaction, Daniel Simic conservera le titre de PDG mondial de la société combinée. Les vétérans de l'industrie Bradley Tusk, président de l'IGAC, et Christian Goode, président-directeur général de l'IGAC, rejoindront la nouvelle société fusionnée. Tusk deviendra président du conseil d'administration de la société fusionnée et Goode sera président des activités américaines de PlayUp. L'équipe IGAC apporte des décennies d'expertise pour se lancer sur de nouveaux marchés américains et fournir aux consommateurs une plate-forme qui offre des expériences numériques dans toutes les formes de paris en ligne.



"Nous sommes ravis de cette transaction car nous pensons que PlayUp est le plus proche de la réalisation de notre vision commune de l'avenir des paris en ligne - une plate-forme qui offre aux consommateurs tout type de paris numériques qu'ils souhaitent, à partir d'une application et d'un portefeuille numérique, partout dans le monde. monde où c'est légal », a déclaré Bradley Tusk, président de l'IGAC.



PlayUp détient des licences de paris en ligne dans plusieurs juridictions et opère actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et dans plusieurs États réglementés aux États-Unis. PlayUp a l'intention de poursuivre activement sa stratégie d'expansion aux États-Unis et dans le monde.



Aperçu des transactions



La transaction valorise PlayUp à 350 millions de dollars à la clôture.



La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de l'IGAC et approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de PlayUp. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de PlayUp Limited et des actionnaires de l'IGAC, les approbations réglementaires (y compris en Australie, au New Jersey et au Colorado), Approbation du tribunal australien et expert indépendant confirmant que la transaction est dans le meilleur intérêt des actionnaires de PlayUp.



Parallèlement à la signature de l'accord de regroupement d'entreprises, Parent a conclu un accord d'achat d'actions de 70 millions de dollars avec YA II PN, Ltd., un fonds géré par Yorkville Advisors Global, LP, afin de fournir des liquidités supplémentaires à la société combinée après la clôture de l'opération, sous réserve des conditions usuelles pour des installations de ce type.



Conseillers



- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP agit en tant que conseiller juridique d'IG Acquisition Corp. Richards, Layton and Finger, PA agit en tant que conseiller spécial du Delaware auprès d'IG Acquisition Corp.



- DLA Piper agit en tant que conseiller juridique et Innovation Capital, LLC agit en tant que conseiller financier de PlayUp.



*Pour voir le communiqué, veuillez visiter :

https://abnnewswire.net/lnk/48A09I41





A propos IG Acquisition Corp.





IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) est une société d'acquisition à vocation spéciale créée et dirigée par le président Bradley Tusk, le directeur général Christian Goode et le directeur financier Edward Farrell. IG Acquisition Corp. a réalisé son offre publique initiale en octobre 2020, levant environ 300 millions de dollars en espèces dans le but de réaliser une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

A propos PlayUpPlayUp est un groupe de divertissement et de technologie de nouvelle génération qui enrichit la vie de ses clients en fournissant un service de paris en ligne divertissant, gratifiant et responsable. À la base, PlayUp développe des technologies de paris innovantes en interne pour propulser ses marques et offrir des expériences utilisateur de classe mondiale. Ses énergies se concentrent sur la satisfaction des besoins d'utilisateurs dévoués et passionnés qui recherchent une connexion plus profonde aux jeux auxquels ils jouent.La mission de PlayUp est d'unifier les paris en ligne en une seule plate-forme comprenant les paris sportifs, les courses à cotes fixes (chevaux et lévriers), iGaming, Esports et Daily Fantasy Sports (DFS) où il héberge désormais le plus grand d'Australie et même certains des plus gros cagnottes du monde. dans les paris compétitifs en ligne peer-to-peer.La société détient des licences de paris en ligne dans plusieurs juridictions et opère actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et dans plusieurs États américains réglementés.