Обновление Snow Lake Lithium

Melbourne, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) рада предоставить обновленную информацию о своем контрольном капитале Snow Lake Resources (Snow Lake), Thompson Brothers Lithium Project.Snow Lake Lithium объявляет о расширении своих земельных владений в МанитобеSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ:LITM ) («Сноу-Лейк») добавила значительные акры к своим геологоразведочным объектам в Манитобе, выставив дополнительные претензии, смежные с ее текущим блоком претензий, который содержит ее литиевый ресурс. Новый Херб Блок состоит из 22 заявлений или 7 875 акров (3187 га), что увеличивает общую площадь Снежного озера до 21 703 акра (8 783 га) (см. Рисунок 1.0 в ссылке ниже). До этого расширения у Snow Lake было 13 828 акров (5 596 га), и блок Herb представляет собой 57% -ное увеличение требований Компании к геологоразведке на акры.* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:https://abnnewswire.net/lnk/C81Y40QAо Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.