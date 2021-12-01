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Обновление Snow Lake Lithium
Обновление Snow Lake Lithium
Melbourne, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) рада предоставить обновленную информацию о своем контрольном капитале Snow Lake Resources (Snow Lake), Thompson Brothers Lithium Project.

Snow Lake Lithium объявляет о расширении своих земельных владений в Манитобе

Snow Lake Resources Ltd. (NASDAQ:LITM) («Сноу-Лейк») добавила значительные акры к своим геологоразведочным объектам в Манитобе, выставив дополнительные претензии, смежные с ее текущим блоком претензий, который содержит ее литиевый ресурс. Новый Херб Блок состоит из 22 заявлений или 7 875 акров (3187 га), что увеличивает общую площадь Снежного озера до 21 703 акра (8 783 га) (см. Рисунок 1.0 в ссылке ниже). До этого расширения у Snow Lake было 13 828 акров (5 596 га), и блок Herb представляет собой 57% -ное увеличение требований Компании к геологоразведке на акры.

* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/C81Y40QA


о Nova Minerals Limited

Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.

   


контакт
Nova Minerals Ltd
P: +61-3-9614-0600
F: +61-3-9614-0550
WWW: novaminerals.com.au



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