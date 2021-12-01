Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Новый производитель лития Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (FRA:DML) (OTCMKTS:SYAXF) завершил новую программу бурения на своем литиевом проекте Authier, результаты которого еще больше укрепили уверенность компании в качестве ресурсной базы лития на уровне Квебекский проект.
Проект предварительного подтверждения результатов бурения
Проект предварительного подтверждения результатов бурения
Особенности
- Завершено 25 буровых скважин на Authier Lithium Project, Квебек, включая 9 м @ 1,46% Li2O; литий-пегматитовая минерализация, выявленная к западу от ресурсного и планируемого района добычи
- Завершено 3 дополнительных контрольных отверстия для заполнения новой минерализации с ожидаемыми результатами анализа
- Бурение укрепляет уверенность в качестве и потенциале расширения ресурсной базы лития на Authier.
- Sayona внесена в рейтинг MSCI Global Small Cap Index с 30 ноября, что способствует повышению осведомленности глобальных институциональных инвесторов о растущем спросе на литий в Северной Америке.
Программа алмазного бурения на 25 скважин, 3908 м была проведена с результатами первых 22 скважин. Бурение было проведено Les Forages Pikogan, членом общины Algonquin Abitibiwinni в Пикогане (First Nation Abitibiwinni), что продемонстрировало приверженность Сайоны сообществу коренных народов.
Из скважины AL-21-14, расположенной в 250 м к западу от месторождения Authier и потенциального карьера, были обнаружены сподуменовые пегматиты с концентрацией 9 м @ 1,46% Li2O с глубины 144,9 м. Три дополнительных скважины были завершены для заполнения этой новой области минерализации, результаты анализов еще не получены.
Приветствуя полученные результаты, управляющий директор Sayona Бретт Линч сказал: «Мы воодушевлены этим последним раундом бурения на Authier, который показывает потенциал для дальнейшего увеличения ресурсов этого ключевого проекта.
«В связи с запланированным на предстоящий год дополнительным разведочным бурением по нашим проектам в Квебеке, мы с нетерпением ожидаем увеличения нашей литиевой базы активов, чтобы поддержать ускоряющуюся декарбонизацию Северной Америки».
Завершенная в 2021 году кампания бурения первого этапа на Authier составила 25 скважин общей протяженностью 3990 м, при этом пробурено пять участков. Утяжеленные бурильные трубы показаны на рисунке ниже, а литиевые вставки подробно описаны в Таблице 1 *.
На целевой дамбе Authier Footwall Dyke были пробурены скважины от AL-21-001 до AL-21-008 для тестирования пегматита на подошве, лежащего в основе ресурсной области. Эти отверстия пробурены через оболочку ресурсов, пересекая ожидаемую минерализацию в пределах основной дайки Authier, но выявили только слабо развитый или отсутствующий пегматит в целевом положении подошвы.
На цели Authier North были завершены три скважины от AL-21-010 до AL-21-012, которые пересекали пегматит с максимальным минерализованным пересечением 2,5 м при 0,66% Li2O с глубины 83,1 м в скважине AL-21- 011. Несмотря на низкое содержание, этот результат является первым доказательством наличия литиевого минерализованного пегматита в этом районе аренды, в 200 м к северо-западу от ресурсного района, и требует дальнейшего бурения.
Бурение четырех из запланированных скважин для проверки западного расширения северного пегматита было отложено до зимы из-за проблем с доступом, связанных с влажными условиями.
Из скважины AL-21-14, расположенной в 250 м к западу от планируемого карьера Authier, были обнаружены сподуменовые пегматиты с концентрацией 9 м @ 1,46% Li2O с глубины 144 м. Впоследствии были завершены три дополнительных скважины, от AL-21-023 до AL-21-025, чтобы заполнить эту новую область минерализации. Ожидаются результаты анализов этих заливных отверстий.
Во время каротажа было отмечено, что сподуменовые пегматиты были идентифицированы в двух кернах (см. Таблицу 1 *). Минерализация в AL-21-014 обнадеживает, поскольку это первая минерализация, обнаруженная к западу от разлома Бивер, структура с северо-восточным простиранием, которая сегментирует и смещает западную ресурсную область.
После получения всех результатов будет запланировано дальнейшее бурение, чтобы определить, можно ли определить устойчивую минерализацию для оценки ресурсов.
К востоку от ресурса скважины АЛ-21-17 и АЛ-21-018 пересекли основную дайку пегматита мощностью до 40 м. Они дали лучший результат - 3,4 м @ 1,02% Li2O с глубины 37,9 м в скважине AL-21-017, что указывает на более узкие минерализованные пегматиты на мелководье к востоку от планируемого карьера.
Скважины AL-21-019 - AL-21-022 на объектах Дальнего Запада и Крайнего Севера не пересекались с какой-либо значительной минерализацией.
Дополнительная работа
Последующее бурение на Authier будет запланировано после получения результатов анализов, при этом приоритетные работы будут включать:
- Обновлены оценки ресурсов;
- Обновленное окончательное технико-экономическое обоснование; а также
- Интеграция новых данных с литиевым хабом Sayonaes Abitibi.
Дополнительные работы, запланированные в Authier, дополняют запланированные на год вперед разведочные работы на других литиевых проектах Компании в Квебеке, включая недавно приобретенные проекты Moblan и North American Lithium.
Повышение до индекса MSCI Global Small Cap Index
Американская компания MSCI Inc. объявила о повышении Sayona до индекса MSCI Global Small Cap Index с закрытием сделок 30 ноября 2021 года.
Акция проводится после периода сильного роста рыночной стоимости Sayona на фоне успешного расширения компании в Квебеке с целью создания ведущей базы литиевых активов в Северной Америке.
Мировой индекс малой капитализации MSCI (доллар США) отражает представленность компаний малой капитализации на 23 развитых рынках, включая Австралию, Великобританию, Канаду, Японию, США и ряд европейских стран.
По состоянию на октябрь 2021 года индекс, насчитывающий 4419 участников, покрывает около 14% рыночной капитализации, скорректированной в свободном обращении, в каждой стране.
Ожидается, что включение Sayona в индекс вызовет дополнительный интерес со стороны глобальных институциональных инвесторов, особенно из Северной Америки, Европы и Азии.
* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/UADWT2Y2
о Sayona Mining Ltd
Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) - австралийская компания, зарегистрированная на ASX (SYA), которая занимается поиском и разработкой сырья, необходимого для создания литий-ионных батарей для использования в быстрорастущих секторах новых и экологически чистых технологий. . Компания имеет литиевые проекты в Квебеке, Канаде и Западной Австралии.
Посетите нас по адресу www.sayonamining.com.au
|
|
Sayona Mining Ltd