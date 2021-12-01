  

Посмотреть в других Языки 3095 820 594 573 489 401 393 379 375 338 309 305 276 
Проект предварительного подтверждения результатов бурения
Проект предварительного подтверждения результатов бурения
Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Новый производитель лития Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (FRA:DML) (OTCMKTS:SYAXF) завершил новую программу бурения на своем литиевом проекте Authier, результаты которого еще больше укрепили уверенность компании в качестве ресурсной базы лития на уровне Квебекский проект.

Особенности

- Завершено 25 буровых скважин на Authier Lithium Project, Квебек, включая 9 м @ 1,46% Li2O; литий-пегматитовая минерализация, выявленная к западу от ресурсного и планируемого района добычи

- Завершено 3 дополнительных контрольных отверстия для заполнения новой минерализации с ожидаемыми результатами анализа

- Бурение укрепляет уверенность в качестве и потенциале расширения ресурсной базы лития на Authier.

- Sayona внесена в рейтинг MSCI Global Small Cap Index с 30 ноября, что способствует повышению осведомленности глобальных институциональных инвесторов о растущем спросе на литий в Северной Америке.

Программа алмазного бурения на 25 скважин, 3908 м была проведена с результатами первых 22 скважин. Бурение было проведено Les Forages Pikogan, членом общины Algonquin Abitibiwinni в Пикогане (First Nation Abitibiwinni), что продемонстрировало приверженность Сайоны сообществу коренных народов.

Из скважины AL-21-14, расположенной в 250 м к западу от месторождения Authier и потенциального карьера, были обнаружены сподуменовые пегматиты с концентрацией 9 м @ 1,46% Li2O с глубины 144,9 м. Три дополнительных скважины были завершены для заполнения этой новой области минерализации, результаты анализов еще не получены.

Приветствуя полученные результаты, управляющий директор Sayona Бретт Линч сказал: «Мы воодушевлены этим последним раундом бурения на Authier, который показывает потенциал для дальнейшего увеличения ресурсов этого ключевого проекта.

«В связи с запланированным на предстоящий год дополнительным разведочным бурением по нашим проектам в Квебеке, мы с нетерпением ожидаем увеличения нашей литиевой базы активов, чтобы поддержать ускоряющуюся декарбонизацию Северной Америки».

Завершенная в 2021 году кампания бурения первого этапа на Authier составила 25 скважин общей протяженностью 3990 м, при этом пробурено пять участков. Утяжеленные бурильные трубы показаны на рисунке ниже, а литиевые вставки подробно описаны в Таблице 1 *.

На целевой дамбе Authier Footwall Dyke были пробурены скважины от AL-21-001 до AL-21-008 для тестирования пегматита на подошве, лежащего в основе ресурсной области. Эти отверстия пробурены через оболочку ресурсов, пересекая ожидаемую минерализацию в пределах основной дайки Authier, но выявили только слабо развитый или отсутствующий пегматит в целевом положении подошвы.

На цели Authier North были завершены три скважины от AL-21-010 до AL-21-012, которые пересекали пегматит с максимальным минерализованным пересечением 2,5 м при 0,66% Li2O с глубины 83,1 м в скважине AL-21- 011. Несмотря на низкое содержание, этот результат является первым доказательством наличия литиевого минерализованного пегматита в этом районе аренды, в 200 м к северо-западу от ресурсного района, и требует дальнейшего бурения.

Бурение четырех из запланированных скважин для проверки западного расширения северного пегматита было отложено до зимы из-за проблем с доступом, связанных с влажными условиями.

Из скважины AL-21-14, расположенной в 250 м к западу от планируемого карьера Authier, были обнаружены сподуменовые пегматиты с концентрацией 9 м @ 1,46% Li2O с глубины 144 м. Впоследствии были завершены три дополнительных скважины, от AL-21-023 до AL-21-025, чтобы заполнить эту новую область минерализации. Ожидаются результаты анализов этих заливных отверстий.

Во время каротажа было отмечено, что сподуменовые пегматиты были идентифицированы в двух кернах (см. Таблицу 1 *). Минерализация в AL-21-014 обнадеживает, поскольку это первая минерализация, обнаруженная к западу от разлома Бивер, структура с северо-восточным простиранием, которая сегментирует и смещает западную ресурсную область.

После получения всех результатов будет запланировано дальнейшее бурение, чтобы определить, можно ли определить устойчивую минерализацию для оценки ресурсов.

К востоку от ресурса скважины АЛ-21-17 и АЛ-21-018 пересекли основную дайку пегматита мощностью до 40 м. Они дали лучший результат - 3,4 м @ 1,02% Li2O с глубины 37,9 м в скважине AL-21-017, что указывает на более узкие минерализованные пегматиты на мелководье к востоку от планируемого карьера.

Скважины AL-21-019 - AL-21-022 на объектах Дальнего Запада и Крайнего Севера не пересекались с какой-либо значительной минерализацией.

Дополнительная работа

Последующее бурение на Authier будет запланировано после получения результатов анализов, при этом приоритетные работы будут включать:

- Обновлены оценки ресурсов;
- Обновленное окончательное технико-экономическое обоснование; а также
- Интеграция новых данных с литиевым хабом Sayonaes Abitibi.

Дополнительные работы, запланированные в Authier, дополняют запланированные на год вперед разведочные работы на других литиевых проектах Компании в Квебеке, включая недавно приобретенные проекты Moblan и North American Lithium.

Повышение до индекса MSCI Global Small Cap Index

Американская компания MSCI Inc. объявила о повышении Sayona до индекса MSCI Global Small Cap Index с закрытием сделок 30 ноября 2021 года.

Акция проводится после периода сильного роста рыночной стоимости Sayona на фоне успешного расширения компании в Квебеке с целью создания ведущей базы литиевых активов в Северной Америке.

Мировой индекс малой капитализации MSCI (доллар США) отражает представленность компаний малой капитализации на 23 развитых рынках, включая Австралию, Великобританию, Канаду, Японию, США и ряд европейских стран.

По состоянию на октябрь 2021 года индекс, насчитывающий 4419 участников, покрывает около 14% рыночной капитализации, скорректированной в свободном обращении, в каждой стране.

Ожидается, что включение Sayona в индекс вызовет дополнительный интерес со стороны глобальных институциональных инвесторов, особенно из Северной Америки, Европы и Азии.

* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/UADWT2Y2


о Sayona Mining Ltd

Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) - австралийская компания, зарегистрированная на ASX (SYA), которая занимается поиском и разработкой сырья, необходимого для создания литий-ионных батарей для использования в быстрорастущих секторах новых и экологически чистых технологий. . Компания имеет литиевые проекты в Квебеке, Канаде и Западной Австралии.

Посетите нас по адресу www.sayonamining.com.au

   


контакт
Brett Lynch
Managing Director
Phone: +61 (7) 3369 7058
Email: info@sayonamining.com.au



Связанные компании

Sayona Mining Ltd              

ABN Newswire Это страница Просмотров:  (Последние 7 дней: 43) (Последние 30 дней: 276) 
Дополнительные разделы промышленность:

Материалы генеральногодобычалитий

Посмотреть в других Языки 3095 820 594 573 489 401 393 379 375 338 309 305 276  (8347)

Социальные медиа