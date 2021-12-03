Sydney, Dec 3, 2021 AEST (ABN Newswire) - Компания Vango Mining Limited (ASX:VAN) рада объявить о дальнейших пересечениях месторождений золота в рамках продолжающейся кампании бурения на открытом карьере на флагманском проекте компании Marymia Gold Project (Маримия, Проект) в Средне-Западном регионе Западной Австралии.
Бурение подтверждает расширение минерализации Rosella на глубине
Бурение подтверждает расширение минерализации Rosella на глубине
Последние результаты получены по оставшимся двум скважинам на карьере Rosella (рис. 3 *).
Rosella Open Pit
Согласно предыдущему объявлению (объявление ASX от 24 ноября 2021 г.), Rosella интерпретируется как неисправное продолжение соседнего карьера Parrot (рис. 1 *), который может представлять потенциал для крупномасштабной разработки открытым способом и добыча через два карьера. Золотая минерализация в Розелле хорошо выражена вдоль структуры с умеренным северо-западным падением в пределах мафиков и местами вблизи контакта с отложениями.
Текущее бурение Ванго успешно подтвердило непрерывность золотого оруденения на глубине Розеллы (Рисунки 1 и 2 *). Результаты текущего бурения на Розелле включают:
o 1 м при 4,0 г / т Au с 54 м в VRORC0001
o 3 м при 10,0 г / т Au с 80 м в VRORC0001, включая 1 м при 27,0 г / т Au с 80 м
o 2 м @ 1,2 г / т Au из 89 м в VRORC0002
o 1 м @ 2,2 г / т Au из 50 м в VRORC0003
o 3 м при 2,6 г / т Au с высоты 101 м в VRORC0003, включая 1 м при 6,7 г / т Au с высоты 102 м
o 11 м при 4 г / т Au от 83 м в VRORC0004, вкл. 6 м при 6,6 г / т Au с высоты 85 м
Эти результаты будут проанализированы, чтобы установить вероятность определения экономических ресурсов в районе с дальнейшим бурением, которое будет завершено, если это будет оправдано.
Предыдущее бурение на Розелле также позволило выявить несколько пересечений с высоким содержанием золота. Выделите исторические результаты, включая:
o 8 м при 10,5 г / т Au из 44 м в RODD0062
o 7 м при 5,3 г / т Au с 83 м по RORC0031, вкл. 1 м при 29,7 г / т Au из 86 м
o 2 м при 4,4 г / т Au с высоты 24 м в PBP01339
o 5 м при 2,8 г / т Au с высоты 71 м в PBR1749
o 5 м при 5,4 г / т Au с высоты 59 м в PBRC0022, вкл. 3 м при 1,4 г / т Au из 61 м
o 8 м при 3,6 г / т Au из 69 м по RORC0030
o 12 м при 2,1 г / т Au из 76 м по RORC0032
o 8 м при 3,7 г / т Au из 81 м по RORC0034
Прогресс кампании по бурению до 2021 года и следующие шаги
В рамках своей кампании бурения 2021 года Vango нацелена на 11 приоритетных карьеров. Бурение предназначено для добавления ресурсов к существенной существующей ресурсной базе Маримии и для обеспечения «критической массы» ресурсной базы Маримии для поддержки предлагаемой автономной операции по добыче полезных ископаемых на Проекте.
Первый этап бурения на всех 11 карьерах уже завершен и включал 8 914 метров бурения с дистанционным управлением по 56 скважинам. На данный момент получены все результаты первого этапа бурения карьеров Skyhawk, Parrot, Apollo, Prickleys, Ibis, Exocet и Rosella. Результаты бурения на оставшихся четырех карьерах будут постепенно публиковаться по мере их поступления.
Vango планирует провести последующую, вторую фазу бурения на всех объектах, которые дадут положительные результаты по завершенному первому раунду бурения, чтобы проверить дальнейшее расширение минерализации золота с целью увеличения ресурсной базы Маримии.
* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/01B2105E
о Vango Mining Limited
Vango Mining Limited (ASX:VAN) - компания, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, которая стремится стать производителем высококачественного золота в штате Вашингтон, развивая 100% -ный проект Marymia Gold Project (Marymia) в средне-западном регионе Западной Австралии. Проект включает 45 сданных в аренду горных выработок на площади более 300 км. Он имеет установленный ресурс с высоким содержанием золота в 1 млн унций при 3 г / т золота, подкрепленный месторождением Трайдент, ресурсы которого составляют 410 тыс. Унций при 8 г / т золота, с немедленным расширением, открывающимся на глубине / по простиранию.
Проект Marymia может стать одним из крупнейших производителей высококачественной продукции в Австралии. Зеленокаменный пояс в районе Маримии включает шесть основных золотых коридоров, которые остаются в основном непроверенными на глубине более 100 м, поддерживаемых обширной базой данных по бурению и геофизике. Предыдущая добыча в период с 1992 по 2001 год почти полностью позволила получить 580 000 унций золота с открытых карьеров.
Компания Vango сосредоточена на увеличении запасов золота с высоким содержанием золота для поддержки предлагаемых автономных операций по добыче и производству золота в Маримии. Проект расположен вдоль простирания, непосредственно к северу от Плутонического золотого рудника Superior Gold (CVE:SGI), на котором было произведено более 5,5 млн унций золота.
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Vango Mining Limited