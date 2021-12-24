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Kachi Drilling увеличивает производство лития вдвое
Kachi Drilling увеличивает производство лития вдвое
Sydney, Dec 15, 2021 AEST (ABN Newswire) - Разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) подтверждает, что бурение на сегодняшний день на его флагманском литиевом проекте Kachi продолжает укреплять предыдущие результаты анализа лития и указывает на то, что литиевые рассолы выходят далеко за пределы текущий ресурс. Сохранение аналогичных результатов поддержит удвоение будущего запланированного производства, нацеленного на 50 000 тонн LCE (эквивалент карбоната лития) в год.

В следующем году зона бурения будет расширена за счет дополнительных роторных буровых установок с намерением обновить и расширить ресурс (см. Объявление ASX от 7 июля 2021 года), чтобы поддержать завершение окончательного технико-экономического обоснования (DFS) и окончательное инвестиционное решение. (FID) по проекту Качи. Более подробное объявление с результатами и запланированной программой учений будет опубликовано в начале нового года.

Масштаб и потенциал роста проекта Качи были подчеркнуты во время недавнего визита на объект группы комплексной проверки проектного финансирования для Экспортно-кредитного агентства (ECA), возглавляемого проектным финансированием. Проект Качи охватывает 74 000 гектаров (183 000 акров) в аренде в регионе, в котором ожидается активизация деятельности и инвестиций MandA. На сегодняшний день бурение сосредоточено на юго-западном углу известного соленого озера и в его окрестностях. Заявление о ресурсах, опубликованное для ASX 27 ноября 2018 года, выявило значительный потенциал роста, помимо крупного выявленного совокупного ресурса в 4,4 млн т LCE (указано 1,0 млн т, предположительно 3,4 млн т). Менее 20 процентов текущих общих ресурсов используется для запланированного производства карбоната лития 25 500 тонн в год в течение 25 лет (см. Объявления ASX от 23 марта 2021 года; 30 апреля 2020 года). Масштаб и потенциал можно увидеть в новом трехмерном обзоре проекта Lake's Kachi Lithium Brine Project, доступном на веб-сайте Lake.

Новое бурение с засыпкой предназначено для помощи в переводе ресурсов в более высокую категорию с увеличенными данными.

Бурение позволит компании Lake преобразовать предполагаемые ресурсы в измеренные и предполагаемые (MandI) ресурсы, что позволит провести исследование по расширению производства, нацеленное на 50 000 тонн карбоната лития в год (т / год).

Программа алмазного бурения на 1200 м, четыре скважины находится в стадии реализации, и программа может быть расширена. Ожидаются первые результаты. Буровая установка для водозабора завершила три скважины, исследуя варианты технологической воды. Третья буровая установка заканчивала скважины перед муфтой и откачивала пробы рассола. Еще одна буровая установка для бурения эксплуатационных скважин планируется в ближайшие месяцы в 2022 году.

«Аргентина по-прежнему остается одним из немногих регионов, где производство лития может увеличиться, что поможет восполнить значительный разрыв предложения и увеличить спрос. Lake - одна из немногих компаний, которые могут превратиться в глобально значимого производителя с рядом проектов, которые могут обеспечить высокие показатели. чистота карбоната лития в масштабе со значительными преимуществами ESG », - сказал управляющий директор Lake г-н Стив Промниц.

Руководители Lake недавно побывали в Лондоне и получили поддержку и поддержку проекта в недавних обсуждениях с международными банками, поддерживаемыми ЕЦА и ЕЦА. Затем последовал визит в Аргентину.

«Benchmark Mineral Intelligence отметила, что спрос на литий растет в три раза быстрее, чем новое предложение. Этот экологически устойчивый проект выходит на рынок как раз в нужное время, с поддержкой акционерного капитала и долга, а также расширяющимся списком потенциальных покупателей», - сказал Lake's Managing Директор, г-н Стив Промниц, сказал.

«Lake вместе с нашим технологическим партнером Lilac Solutions продолжает продвигаться к окончательному инвестиционному решению и началу строительства флагманского проекта литиевого рассола Качи в следующем году».


о Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.

Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.

   


контакт
Steve Promnitz
Managing Director
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538



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Lake Resources NL


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