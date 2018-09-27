

PlayUp ускоряет рост рынка США

Las Vegas, NV, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - После назначения г-на Денниса Дразина, известного представителя отрасли, председателем совета директоров в США, компания PlayUp рада объявить о назначении г-на Арта Гамильтона финансовым директором в США. Г-н Гамильтон привнес в PlayUp значительный опыт работы в США в области слияний и поглощений, развития бизнеса, финансового планирования, стратегического планирования, МСФО и ОПБУ США, стратегий роста, управления проектами и программами и бизнес-аналитики. Ранее он работал с ветераном ставок и акционером PlayUp Мэттом Дэйви в NYX Gaming Group, которая зарегистрирована на TSX, приобрела OpenBet и в конечном итоге продала Scientific Games.Стратегические инвестицииPlayUp получила инвестиции в размере 35,0 млн долларов США от криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана Фрида, FTX, в четвертом квартале 2021 года. Этот раунд финансирования будет использоваться в первую очередь для ускорения доступа PlayUp к рынку США. В дополнение к своим инвестициям в PlayUp, FTX в течение последних двенадцати месяцев активно инвестировала в партнерские и рекламные сделки в сфере спорта и киберспорта.Руководитель отдела продуктов FTX Рамник Арора (Ramnik Arora) сказал: «Мы рады инвестировать в PlayUp» и «мы считаем, что PlayUp переживает поворотный момент в своем корпоративном пути».Данные о выходе на рынок СШАИмпульс продолжает расти после октябрьского запуска PlayUp на рынке ставок на спорт в Нью-Джерси: в недавних отчетах Eilers и Krejcik указано, что PlayUp достигла доли рынка 0,6% в первый месяц, поместив ее в десятку лучших операторов в штате.Прогресс доступа на рынок СШАPlayUp добилась значительного прогресса в доступе на рынок США за последние двенадцать месяцев и объявит о нескольких новых сделках по доступу на рынок, заключенных в январе 2022 года.Генеральный директор PlayUp Global Дэниел Симик (Daniel Simic) сказал: «Мы очень довольны прогрессом нашего выхода на рынок США. Недавние инвестиции FTX помогут PlayUp расширить свои возможности на рынке США и расширить наше глобальное присутствие в сфере спортивных ставок».о PlayUpPlayUp — это развлекательная и технологическая группа нового поколения, которая обогащает жизнь своих клиентов, предоставляя развлекательные, полезные и ответственные услуги онлайн-ставок. По своей сути PlayUp разрабатывает инновационные технологии для ставок, чтобы продвигать свои бренды и обеспечивать пользовательский опыт мирового уровня. Его энергия сосредоточена на удовлетворении потребностей преданных и увлеченных пользователей, которые ищут более глубокую связь с играми, в которые они играют.Миссия PlayUp состоит в том, чтобы объединить онлайн-ставки на одной платформе, включая ставки на спорт, скачки с фиксированными коэффициентами (лошади и борзые), iGaming, Esports и Daily Fantasy Sports (DFS), где теперь размещаются крупнейшие в Австралии и действительно одни из самых больших призовых фондов в мире. в конкурентных одноранговых онлайн-ставках.Компания имеет лицензии на онлайн-ставки в нескольких юрисдикциях и в настоящее время работает в Австралии, Новой Зеландии, Индии и нескольких регулируемых штатах США.