

PlayUp расширяет свое присутствие в Техасе благодаря партнерству с клубом лакросса Panther City

Las Vegas, NV, Feb 9, 2022 AEST (ABN Newswire) - Сегодня компания PlayUp объявила о заключении новаторского соглашения с клубом лакросса Panther City Национальной лиги лакросса (NLL).Соглашение предусматривает, что PlayUp станет первым партнером Panther City по спортивным играм. Эти отношения также определяют PlayUp в качестве партнера-основателя Panther City, партнера Fantasy Sport и партнера eSports в сделке, которая считается крупнейшей договоренностью о спонсорстве команды в истории NLL.Соглашение также включает элемент доступа к рынку. Если в будущем ставки на спорт будут легализованы в Техасе, партнерство потенциально может привести к доступу PlayUp к рынку, который станет одним из самых прибыльных рынков в США. Доступ к рынку будет зависеть от получения клубом лакросса Panther City лицензии на ставки на спорт. и ожидает получения необходимых разрешений регулирующих органов.Партнерство представляет собой первое спонсорство PlayUp в Техасе и будет включать следующие рекламные элементы для повышения узнаваемости бренда среди техасских любителей спорта:- Заметное размещение логотипа на майке Panther City.- Возможности брендинга на фоне медиа-баннера, веб-сайте команды и коммерческих возможностях во время местных трансляций игр.- VIP-гостеприимство для дальнейшего улучшения непревзойденного обслуживания клиентов PlayUp- В брендинге стадиона, включая брендинг главного входа, логотипы на поле и вывески на щитах во время домашних игр регулярного и послесезонного сезонов.Играя на ультрасовременной арене Dickies Arena в Форт-Уэрте, штат Техас, Panther City возглавляют одни из самых известных имен в этом виде спорта. 25-летний лидер спортивной индустрии Грег Бибб является президентом и генеральным директором, а ветеран с 20-летним стажем Боб Хэмли является генеральным менеджером / вице-президентом по лакроссу. На поле команду возглавляет главный тренер Трейси Келуски, ветеран NLL с 14-летним стажем, которая была введена в Зал славы NLL в 2016 году и выиграла два чемпионата, играя в лиге.Председатель PlayUp USA Деннис Дразин сказал, что партнерство сыграет решающую роль в развитии бренда PlayUp, учитывая большое население и любовь к спорту в Техасе.«Техас — развивающийся штат с точки зрения ставок на спорт, и в случае легализации мы хотим быть уверены, что сможем максимально использовать эту возможность. напрямую с фанатами по всему штату», — сказал Дразин.Президент и генеральный директор Panther City Грег Бибб заявил: «Мы очень рады приветствовать PlayUp в качестве партнера клуба лакросса Panther City. Мы с нетерпением ждем возможности познакомить наших поклонников с брендом PlayUp, и мы гордимся тем, что носим название PlayUp на нашей игровой майке».О клубе лакросса Panther CityКлуб лакросса Panther City является 14-м членом Национальной лиги лакросса и проводит свои домашние игры на Dickies Arena в Форт-Уэрте, штат Техас. Следите за всеми нашими каналами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего, что происходит в Panther City, на Facebook, Twitter @PantherCityLax и Instagram @panthercitylax.о PlayUpPlayUp — это развлекательная и технологическая группа нового поколения, которая обогащает жизнь своих клиентов, предоставляя развлекательные, полезные и ответственные услуги онлайн-ставок. По своей сути PlayUp разрабатывает инновационные технологии для ставок, чтобы продвигать свои бренды и обеспечивать пользовательский опыт мирового уровня. Его энергия сосредоточена на удовлетворении потребностей преданных и увлеченных пользователей, которые ищут более глубокую связь с играми, в которые они играют.Миссия PlayUp состоит в том, чтобы объединить онлайн-ставки на одной платформе, включая ставки на спорт, скачки с фиксированными коэффициентами (лошади и борзые), iGaming, Esports и Daily Fantasy Sports (DFS), где теперь размещаются крупнейшие в Австралии и действительно одни из самых больших призовых фондов в мире. в конкурентных одноранговых онлайн-ставках.Компания имеет лицензии на онлайн-ставки в нескольких юрисдикциях и в настоящее время работает в Австралии, Новой Зеландии, Индии и нескольких регулируемых штатах США.