Melbourne, May 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd (ASX:NVA) (OTCMKTS:NVAAF) представляет 3D-анимацию проекта Эстель и окружающих месторождений на Аляске. В рамках проекта компания выделила почти 10 млн унций золота и приближается к статусу производителя золота первого уровня.
Через три года после листинга компания вывела актив на продвинутую стадию разведки, при этом стоимость открытия составляет всего 3,50 доллара США за унцию золота.
Для просмотра видео-анимации посетите:
https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nva
о Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.
Связанные компании
Nova Minerals Limited
Через три года после листинга компания вывела актив на продвинутую стадию разведки, при этом стоимость открытия составляет всего 3,50 доллара США за унцию золота.
Для просмотра видео-анимации посетите:
https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nva
о Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.
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Связанные компании
Nova Minerals Limited