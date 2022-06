Melbourne, May 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) представляет 3D-анимацию проекта Эстель и окружающих месторождений на Аляске. В рамках проекта компания выделила почти 10 млн унций золота и приближается к статусу производителя золота первого уровня.Через три года после листинга компания вывела актив на продвинутую стадию разведки, при этом стоимость открытия составляет всего 3,50 доллара США за унцию золота.Для просмотра видео-анимации посетите:https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nvaо Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.

