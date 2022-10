Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) ให้คำแนะนำว่าควรดำเนินการกับ Lilac Solutions, Inc. (Lilac) บนเว็บไซต์ที่โครงการ Kachi ในอาร์เจนตินา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งานในโรงงานสาธิตขณะที่เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เลคได้ออกหนังสือแจ้งข้อพิพาทภายใต้ข้อตกลงกับ Lilac ในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ข้อพิพาท) เลคมีความประสงค์ที่จะให้คำแนะนำว่า Lilac กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องที่โครงการ Kachi และทุกฝ่ายมีความมั่นใจใน- การดำเนินงานไซต์จะประสบความสำเร็จเลคยืนยันว่าการก่อสร้างโรงงานสาธิตไลแลคเสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มเดินเครื่องแห้งของโรงงานสาธิตในวันพุธที่ 14 กันยายนLilac ได้แนะนำ Lake ว่าหากเสร็จสิ้นการทดสอบเดินเครื่องแบบแห้ง คาดว่าจะเริ่มการทดสอบเดินเครื่องแบบเปียกของโรงงานในวันที่ 22 กันยายน เมื่อการทดสอบเดินเครื่องแบบเปียกเสร็จสิ้น Lilac คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตน้ำเกลือ Kachi ในสถานที่ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมในขณะที่โปรแกรมการทดสอบใช้การดำเนินงานในโรงงานสาธิตเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง คาดว่าลิเธียมเข้มข้น 2,000 ลิตรแรกที่ผลิตจากโรงงานสาธิตจะถูกส่งไปแปลงเป็นลิเธียมคาร์บอเนตเมื่อส่งมอบ เลคเสนอว่าผลิตภัณฑ์ลิเธียมขั้นสุดท้ายนี้จะผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับ 1 เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์Lake จะยังคงอัปเดตตลาดต่อไปเกี่ยวกับโครงการ Kachi, the Dispute และในขณะที่การทดสอบการสาธิตยังคงดำเนินต่อไป เกี่ยวกับความคืบหน้า ไทม์ไลน์ เหตุการณ์สำคัญ และผลลัพธ์เลคยืนยันว่าการเจรจาเรื่องการรับซื้อรถยังคงดำเนินต่อไป และการแต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการเลคอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาเกี่ยวกับ Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) เป็นผู้พัฒนาลิเธียมที่สะอาดโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดโดยตรงที่สะอาดเพื่อการพัฒนาลิเธียมที่มีความบริสุทธิ์สูงอย่างยั่งยืนจากโครงการ Kachi ซึ่งเป็นโครงการหลัก รวมถึงโครงการน้ำเกลือลิเธียมอีกสามโครงการในอาร์เจนตินา โครงการต่างๆ อยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมภายในลิเธียมไทรแองเกิล โดยที่ 40% ของลิเธียมของโลกผลิตขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดวิธีนี้จะช่วยให้ Lake Resources เป็นซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ แหล่งที่มาอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่แข่งขันได้สำหรับลิเธียมที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ง่าย และเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับ 1 และผู้ผลิตแบตเตอรี่

