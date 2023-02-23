

Rougemont 生产测试更新和 ATP 2069 的授予

Brisbane, 2023年2月23日, AEST (ABN Newswire) - State Gas Limited ( ASX:GAS ) ( STGSF:OTCMKTS ) 欣然宣布 Rougemont-2 垂直井和 Rougemont-3 分支井（"Rougemont"）的持续生产测试取得了进一步令人鼓舞的结果。尽管 Bandanna 煤层仍被 120 米深的水覆盖，但 Rougemont 2/3 的日产气量现在已超过 100,000 立方英尺/天。自公司上次发布公告（2023 年 2 月 16 日）以来的过去一周内，每日产气量的快速增长继续表明 Rougemont 煤层具有出色的渗透性，以及试验井可能产生极高的产气量。



执行主席 Richard Cottee 说："尽管煤仍然承受大约 120 米的水压，但天然气产量在短短八天内就增加了 50,000 标准英尺/天 - 相当大的进步。"



在 Rougemont 2/3 继续进行脱水活动的同时，公司目前正计划评估 Rougemont 周围地区，以建立大量天然气储备。 "从 Rougemont 迅速将大量新天然气供应推向市场将有助于缓解东海岸不可避免的天然气短缺，"Cottee 先生说。



ATP 2069 奖



2022 年 5 月，State Gas 宣布与 Santos Limited ( ASX:STO ) ( SSLTY:OTCMKTS ) 的全资子公司 Santos QNT Pty Ltd 合资，被指定为两个重要的高前景煤层气的优先投标人勘探区（PLR 2021-1-2 和 PLR 2021-1-3）。如图 1* 所示，这些区域毗邻 Arcadia Valley 气田，并与 State Gas 和 Santos 持有的现有项目区域相邻，为该区域提供潜在的开发协同效应以及围绕资本、运营和承购的规模经济.



公司很高兴地告知，ATP 2069 现已正式授予 PLR 2021-1-3 区域，允许开始早期工程。 Cottee 先生说："与我们的合资伙伴 Santos 一起加速 ATP 2068（先前授予的）和 ATP 2069 的勘探和评估的方式现在已经很明确了。这些位于战略位置的矿权地提供了一个独特的机会，可以使另一种大量优质天然气上线在新的天然气供应至关重要的时候，位于基础设施附近的已知天然气产区的资源，"Cottee 先生说。



本周早些时候，该 CSG 省的重要性因联邦环境批准宣布在邻近的阿卡迪亚谷气田 Bandanna 煤层中的 116 口新 CSG 井而得到强调。



*查看图表，请访问：

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内容关于 Santos Limited





Santos (ASX:STO) 是亚太地区领先的独立石油和天然气生产商之一，为澳大利亚和亚洲的家庭、企业和主要行业提供能源需求。

Santos 起源于 Cooper 盆地，拥有澳大利亚最大的勘探和生产面积之一以及广泛的基础设施，致力于供应国内市场、释放资源并推动价值和绩效。

在优质液化天然气 (LNG)、管道天然气和石油资产组合的支持下，桑托斯寻求为股东创造长期价值。

Santos 的基础是安全、可持续的运营以及与我们的股东、东道社区、政府和商业伙伴的合作。

内容关于 State Gas LimitedState Gas Limited (ASX:GAS) 是总部位于昆士兰的 Reid's Dome 气田的开发商，该气田最初于 1955 年在钻探期间被发现，位于昆士兰中部的 Bowen 盆地。 State Gas 是 Reid's Dome 天然气项目 (PL-231) 的 100% 所有者，该项目是一个 CSG 和常规天然气区，位于 Rolleston 西南 30 公里处，距离昆士兰天然气管道和互连的东海岸天然气网络约 50 公里.Reid's Dome Beds 内的二叠纪煤层在整个许可范围内分布广泛，但在 State Gas 拥有之前，该地区尚未勘探煤层气。 2018 年底，State Gas 在 Reid's Dome Beds 钻了该地区的第一口煤层气井 (Nyanda-4)，并确定了 PL 231 重要煤层气项目的潜力。煤层延伸到北部和2019 年底，公司对 Aldinga East-1A（以北 12 公里）和 Serocold-1（Nyanda-4 以北 6 公里）的钻探证实了该许可证的中心区域。State Gas 也是 Prospect 2062（“Rolleston-West”）的 100% 持有人，这是一个 1,414 平方公里的许可证（比 PL 231 大八倍），与 Reid 的 Dome 天然气项目相邻。 Rolleston-West 在许可区域内包含煤层气 (CSG) 和已知常规天然气的极具前景的目标。不受国内燃气预订要求的限制。相邻区域（Reid's Dome 和 Rolleston-West）由 State Gas 独资拥有，可实现活动整合和统一的超级气田开发，提供规模经济、高效运营和营销选择性。State Gas 正在实施其战略计划，将天然气从 Reid's Dome 和 Rolleston-West 引入市场，以满足东海岸国内天然气市场的近期预测短缺。该策略涉及推进分阶段评估程序