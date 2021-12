Proyecto de Autorización Avanzada de Resultados de Perforación

Sydney, Dic. 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - El productor emergente de litio Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) ha completado un nuevo programa de perforación en su Proyecto Authier Lithium, y los resultados fortalecen aún más la confianza de la Compañía en la calidad de la base de recursos de litio en el proyecto de Quebec.Reflejos- 25 perforaciones completadas en Authier Lithium Project, Quebec, con resultados que incluyen 9m @ 1.46% Li2O; mineralización de pegmatita de litio identificada al oeste del recurso y área minera planificada- 3 pozos de seguimiento adicionales completados para rellenar nueva mineralización, con los resultados del ensayo pendientes- La perforación genera confianza en la calidad y el potencial de expansión de la base de recursos de litio en Authier- Sayona ascendió al índice MSCI Global Small Cap Index a partir del 30 de noviembre, lo que contribuyó a la concienciación de los inversores institucionales globales en medio de la creciente demanda de litio en América del Norte.Se llevó a cabo un programa de perforación al diamante de 25 pozos y 3.908m con los resultados de los primeros 22 pozos recibidos. La perforación fue realizada por Les Forages Pikogan, un miembro de la comunidad Algonquin Abitibiwinni de Pikogan (First Nation Abitibiwinni), lo que demuestra el compromiso de Sayona con la comunidad de las Primeras Naciones.El pozo de perforación AL-21-14, ubicado 250m al oeste del recurso Authier y potencial a cielo abierto, arrojó pegmatitas de espodumena con un ensayo de 9m @ 1.46% Li2O desde 144.9m de profundidad. Se han completado tres pozos adicionales para rellenar esta nueva área de mineralización, con los resultados del ensayo pendientes.Acogiendo con beneplácito los resultados, el director gerente de Sayona, Brett Lynch, dijo: "Estamos animados por esta última ronda de perforación en Authier, que muestra el potencial para una mayor expansión de recursos en este proyecto clave."Con la perforación de exploración adicional planificada en nuestros proyectos de Quebec en el próximo año, esperamos aumentar nuestra base de activos de litio para respaldar el impulso acelerado de descarbonización de América del Norte".La campaña de perforación de la primera etapa 2021 completada en Authier totalizó 25 perforaciones para 3990m, con perforaciones dirigidas a cinco áreas. Los collares de perforación se muestran en la siguiente figura y las intersecciones de litio se detallan en la Tabla 1 *.En el objetivo Authier Footwall Dyke, se perforaron los orificios AL-21-001 hasta AL-21-008 para probar una pegmatita de pared debajo del área de recursos. Estos agujeros perforaron la envoltura de recursos, cruzando la mineralización esperada dentro del dique principal de Authier, pero identificaron solo una pegmatita débilmente desarrollada o ausente en la posición objetivo de la pared del pie.En el objetivo Authier North, se completaron tres pozos que comprenden AL-21-010 hasta AL-21-012 y se cortaron pegmatita con una intersección mineralizada máxima de 2.5m @ 0.66% Li2O desde una profundidad de 83.1m en el pozo AL-21- 011. Aunque de baja ley, este resultado es la primera evidencia de pegmatita mineralizada de litio en esta área del arrendamiento, 200m al noroeste del área de recursos y requiere más perforaciones para realizar un seguimiento.La perforación de cuatro de los pozos previstos para probar la extensión occidental de la pegmatita norte se pospuso para el invierno debido a problemas de acceso relacionados con las condiciones de humedad.El pozo AL-21-14, ubicado 250 m al oeste del tajo abierto planificado por Authier, arrojó pegmatitas de espodumena con un ensayo de 9 m @ 1,46% Li2O desde 144 m de profundidad. Posteriormente se completaron tres pozos adicionales, AL-21-023 a AL-21-025, para rellenar esta nueva área de mineralización. Los resultados de los ensayos para estos orificios de relleno están pendientes.Durante el registro se observó que se identificaron pegmatitas de espodumena en dos de los núcleos de perforación (ver Tabla 1 *). La mineralización en AL-21-014 es alentadora, ya que es la primera mineralización identificada al oeste de Beaver Fault, una estructura de tendencia noreste que segmenta y desplaza el área de recursos occidental.Una vez que se reciban todos los resultados, se planificarán más perforaciones para determinar si se puede identificar una mineralización consistente para la evaluación de recursos.Al este del recurso, los pozos AL-21-17 y AL-21-018 cruzaban un dique principal de pegmatita de hasta 40 m de espesor. Estos arrojaron un mejor resultado de 3.4m @ 1.02% Li2O desde una profundidad de 37.9m en el pozo AL-21-017, lo que sugiere pegmatitas mineralizadas más estrechas en niveles poco profundos al este del tajo abierto planificado.Los hoyos AL-21-019 a AL-21-022 en los objetivos Far West y Far North no se cruzaron con ninguna mineralización significativa.Trabajo adicionalLa perforación de seguimiento en Authier se planificará después de la recepción de los resultados del ensayo, y el trabajo prioritario incluirá:- Estimaciones de recursos actualizadas;- Estudio de viabilidad definitivo actualizado; y- Integración de los nuevos datos con el hub de litio Sayonaes Abitibi.El trabajo adicional planeado en Authier se suma a la exploración planeada para el próximo año en los otros proyectos de litio de la Compañía en Quebec, incluidos los proyectos Moblan y North American Lithium recientemente adquiridos.Promoción al índice mundial de pequeña capitalización MSCIMSCI Inc., con sede en EE. UU., Ha anunciado la promoción de Sayona al índice MSCI Global Small Cap Index, con el cierre efectivo de operaciones el 30 de noviembre de 2021.La promoción sigue a un período de fuerte crecimiento en el valor de mercado de Sayona, gracias a la exitosa expansión de la Compañía en Quebec para construir la base de activos de litio líder en América del Norte.El índice MSCI World Small Cap Index (dólar estadounidense) captura la representación de pequeña capitalización en 23 mercados desarrollados, incluidos Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón, Estados Unidos y varias naciones europeas.Con 4.419 componentes en octubre de 2021, el índice cubre alrededor del 14% de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre en cada país.Se espera que la inclusión de Sayona en el índice genere más interés por parte de los inversores institucionales globales, en particular los de América del Norte, Europa y Asia. 