Sayona amplía el centro de litio del norte de Quebec: 121 nuevos reclamos

Brisbane, Ene. 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - El productor emergente de litio Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) ha ampliado significativamente su centro de litio en el norte de Quebec al adquirir 121 nuevas concesiones al oeste del Proyecto Moblan Lithium, con una demanda que se intensifica para este metal de batería estratégico.Ubicadas a 3,5 km al oeste del proyecto Moblan, las nuevas concesiones, conocidas como Proyecto Lac Albert, abarcan 6592 hectáreas y se evaluarán en busca de ocurrencias de pegmatita de litio durante el próximo verano en el hemisferio norte. El proyecto Moblan cubre alrededor de 433 ha para un total de 20 concesiones, con Sayona con una participación del 60% (SOQUEM Inc. 40%). Los nuevos reclamos son independientes del actual acuerdo de empresa conjunta de Moblan.El depósito de Moblan alberga la mineralización de pegmatita de espodumeno y los reclamos adicionales en Lac Albert están ubicados en la misma provincia minera de litio comprobada, Eeyou-Istchee James Bay, que alberga recursos de litio establecidos como la mina Whabouchi de Nemaska Lithium. Cuenta con un buen servicio de infraestructura y transporte clave, a saber, la Route de Nord, y tiene acceso a energía hidroeléctrica de bajo costo y respetuosa con el medio ambiente.Actualmente se están realizando perforaciones en Moblan en sociedad con SOQUEM Inc., actuando como operador. El programa planificado de 55 pozos de perforación diamantina para casi 9.000m tiene como objetivo identificar extensiones al depósito Moblan y definir la mineralización en pegmatitas de espodumena cercanas, como el prospecto Moléon.El director general de Sayona, Brett Lynch, dio la bienvenida a los nuevos reclamos como una señal del compromiso de la compañía de expandir su base de recursos de litio en el norte de Quebec."Moblan y Lac Albert están ubicados en un distrito minero de litio probado, con potencial para convertirse en un importante centro de crecimiento del norte para Sayona, que se suma a nuestro centro de litio Abitibi en el sur", dijo Lynch."El programa de perforación muestra nuestro compromiso de expandir aún más nuestra base de recursos de litio, consolidando aún más la posición de liderazgo de Sayona en el sector de litio de América del Norte".Resumen geológicoEl trabajo anterior ha sido limitado y la geología del área de la nueva reclamación en Lac Albert es poco conocida, con gran parte del área oscurecida por morrenas glaciares. La exploración apunta a áreas de piedra verde dentro del monzogranito mapeado, a lo largo del rumbo de la tendencia este-oeste del depósito Moblan.Las ocurrencias de pegmatitas identificadas están ubicadas en un área con acceso favorable por su proximidad a la Route Du Nord, una carretera regional transitable todo el año. El área de las nuevas reclamaciones se muestra en la Figura 1* a continuación.El proyecto Moblan está ubicado a unos 100 km al norte de Chibougamau ya unos 85 km de la comunidad Cree (Primeras Naciones) de Mistissini. El proyecto está ubicado en la provincia minera de litio de Eeyou-Istchee James Bay y alberga otros depósitos de litio, incluida la mina Whabouchi, como se muestra en la Figura 2* a continuación.La adquisición de nuevas concesiones cerca de Moblan y el programa de perforación actual en el proyecto se suma a los otros planes de expansión de Sayona en Quebec en 2022, incluido el aumento de la base de recursos de litio en el Proyecto de litio Authier y North American Lithium (NAL) de la Compañía y el avance en la reanudación de producción de espodumeno en NAL, prevista a partir de 2023.La demanda de litio en América del Norte continúa acelerándose gracias al aumento de las inversiones en vehículos eléctricos por parte de fabricantes de automóviles estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis en Ontario, Canadá, junto con las inversiones planificadas en baterías en Quebec por parte de Britishvolt, Lion Electric y StromVolt."2022 no muestra signos de una desaceleración en el impulso global hacia la electrificación del transporte.La base de recursos de litio de América del Norte de Sayona es una parte clave de esta transformación y esperamos aprovechar el potencial de nuestros activos", agregó Lynch.*Para ver tablas y figuras, visite:Acerca de Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) es una empresa australiana que cotiza en ASX (SYA) centrada en el abastecimiento y el desarrollo de las materias primas necesarias para construir baterías de iones de litio para su uso en los sectores de tecnologías nuevas y ecológicas de rápido crecimiento. . La Compañía tiene proyectos de litio en Quebec, Canadá y en Australia Occidental.Visítenos en www.sayonamining.com.au