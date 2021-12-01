Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd (LON:PYX) (NSX:PYX), вторая по запасам циркона добывающая компания, зарегистрированная на бирже, в мире, рада сообщить, что она увеличила производственные мощности своего завода по разделению минералов (MSP). -класса Мандири в Центральном Калимантане, Индонезия, мощностью от 18 000 до 24 000 тонн в год, что позволит производить побочные продукты, рутил, лейкоксен и ильменит.
PYX Increases Production Capacity
PYX Increases Production Capacity
Получив от 7 декабря 2020 года одобрение своего «Плана производственных операций и бюджета на 2021 год», который включает добычу, переработку, маркетинг и отгрузку циркона, рутила и ильменита, Департаментом энергетики и ресурсов при Правительстве В провинции Центральный Калимантан Компания изначально сосредоточилась на производстве и продаже циркона премиум-класса.
В рамках пятилетнего плана по расширению производственных мощностей на МСП в Мандири компания увеличила производственные мощности до 24 000 тонн в год, что позволит ей в ближайшем будущем добавить диоксид титана в свой профиль продаж. Эти минералы в форме рутила, ильменита и лейкоксена являются побочными продуктами процесса производства циркона и в основном используются в производстве пигментов, а меньшие количества используются в производстве металлического титана и флюсов для сварочных электродов.
MSP в Mandiri состоит из обычного процесса влажного концентрирования (Wilfley tabling) и периодической обработки сухого минерала (электростатические валки, электростатические пластины и магнитные валки).
Исходный материал тяжелых минералов (ТМ) сначала пропускается через столы для гравитационного встряхивания, чтобы увеличить концентрат циркона. Затем концентрат подвергается сушке и охлаждению перед пропусканием через установку электростатической сепарации для разделения металлических и неметаллических минералов, а также тех минералов, которые обладают непроводящими свойствами. Наконец, концентрат циркона проходит через установку электромагнитной сепарации, в результате чего получается конечный продукт с высоким содержанием циркона в диапазоне от 66% до 68%.
Комментируя увеличение производственных мощностей в Мандири, председатель и главный исполнительный директор PYX Оливер Хаслер сказал: «Увеличение мощности нашего завода по разделению минералов в Индонезии является ключевым элементом нашей стратегии, которая позволяет нам диверсифицировать ассортимент нашей продукции и предоставить больший выбор и преимущества для наших расширяющихся глобальных клиентов ".
о Pyx Resources Limited
PYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) - мировой производитель циркона премиум-класса, акции которого котируются на Национальной фондовой бирже Австралии. Флагманским активом компании является месторождение минеральных песков Мандири, расположенное в богатом аллювиальными отложениями регионе Центрального Калимантана, Индонезия. Обладая пятым по величине в мире месторождением циркона, PYX представляет собой крупномасштабный открытый карьер, добываемый с 2015 года, и на сегодняшний день ведутся разведочные работы, подтверждающие наличие в его минерале дополнительных ценных тяжелых минералов, таких как рутил, ильменит. пески.
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Pyx Resources Limited