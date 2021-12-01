Sydney, Feb 22, 2022 AEST (ABN Newswire) - Компания PYX Resources Ltd (LON:PYX) (NSX:PYX) показала хорошие результаты в четвертом квартале года благодаря увеличению производства премиального циркона, росту объема продаж и продолжающемуся повышению цен. В четвертом квартале 2021 года PYX произвела 2 192 т и продала 2 105 т циркона премиум-класса, что привело к увеличению производства на 33% в годовом исчислении и росту продаж на 13% соответственно. Продажи циркона за двенадцать месяцев до 31 декабря увеличились на 2% до 6 855 тонн, а объемы производства увеличились на 10% до 7 233 тонн. Компания также держала жесткий контроль над запасами готовой продукции.
Оперативное обновление за 2021 финансовый год
Оперативное обновление за 2021 финансовый год
Год закончился на очень позитивной ноте: производство в декабре достигло 1 219 тонн, что представляет собой очень высокие производственные показатели в целом с увеличением месячного производства на 124% по сравнению с декабрем 2020 года. Это было связано с более высокой подачей тяжелого минерального концентрата. в сочетании с расширенными перерабатывающими мощностями в течение отчетного периода. Кроме того, PYX продолжала уделять особое внимание программам повышения производительности на заводе по разделению полезных ископаемых (MSP), успешно решая проблемы, с которыми придется столкнуться в 2021 году, когда наблюдались экстремальные погодные условия и усиление пандемии.
Потребительский спрос продолжал расти, проявляя особый интерес к циркону премиум-класса PYX из-за низкого содержания оксида алюминия (Al2O3) менее 0,2%. Кроме того, содержание урана-тория в цирконе PYX составляет менее 500 частей на миллион. Благодаря стратегии диверсификации рынка PYX удалось смягчить сбои в определенных местах и на определенных рынках. За этот период PYX увеличила свою клиентскую базу на 71%, добавив Бразилию в список стран. Компания также снизила долю трех крупнейших клиентов в общем объеме продаж с 61% в 2020 г. до 52% в 2021 г. за счет увеличения числа клиентов в Китае.
Несмотря на торговый конфликт между США и Китаем, торговую войну между Австралией и Китаем, влияние пандемии COVID-19 и связанные с этим сбои в глобальной цепочке поставок, рынок минеральных песков продемонстрировал устойчивость и сильно восстановился с начала пандемии, что привело к значительным рост цен как на контрактном, так и на спотовом рынках. В течение года PYX объявила о четырех повышениях цен на премиальный циркон, вызванных ростом спроса, отсутствием предложения и низкими запасами. В декабре средняя премиальная цена на циркон достигла 2465 долларов США за тонну, что на 87% выше, чем в конце 2020 года.
В настоящее время правительства поставили цель к 2050 году по достижению нулевых выбросов и внедрению различных технологий, необходимых для энергетического перехода, включая солнечные батареи, ядерную энергию и катализ, для производства которых требуется циркон. Правительство Австралии классифицирует цирконий как важнейший минерал, жизненно важный для экономического благополучия крупнейших мировых и развивающихся экономик. Ожидается, что по мере того, как мир движется к декарбонизации, спрос на циркон будет продолжать расти.
После приобретения Tisma в начале года PYX стала 2-й крупнейшей публичной компанией по добыче минеральных песков по ресурсам циркона в мире. В июне Компания завершила успешное размещение, привлекшее 11,2 млн австралийских долларов / 6,1 млн фунтов стерлингов (без учета расходов) с целью ускорения роста, начиная с установки по разделению минералов (MSP) Mandiri, которая увеличила свою мощность в четыре раза до 24 000 тонн в год, что позволило для будущего производства рутила, лейкоксена и ильменита.
В ноябре PYX успешно прошла двойной листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи, что было идеальным временем, учитывая оживленный ценовой цикл премиального циркона, который в настоящее время наблюдается.
LSE является ведущим местом для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и имеет мощную сеть брокеров, аналитиков и институциональных инвесторов, хорошо знающих мировой рынок минеральных песков. Соответственно, двойной листинг LSE предоставил платформу для расширения нашей базы инвесторов, включив в нее институциональных и других инвесторов, а также предоставил доступ к высоколиквидному рынку.
Комментируя достижения компании в 21 финансовом году, председатель и главный исполнительный директор PYX Resources Оливер Б. Хаслер сказал: «Я в восторге от наших достижений в 2021 году. идеально подходит для реализации стратегии роста компании».
«2021 год был поистине знаменательным для PYX Resources, и с нашими амбициозными планами расширения на 2022 год я с нетерпением жду перехода на следующий этап нашей траектории роста».
В течение 2021 года PYX продолжила свою программу устойчивого развития, основанную на 5 столпах: Люди, Планета, Процветание, Мир и Партнерство. В течение 2021 года PYX реализовала проекты в области качественного образования, чистой воды и санитарии, жизнеспособной занятости и налаживания партнерских отношений для достижения этих целей. Общий регистрируемый показатель частоты травм PYX с 24 января 2020 года равен нулю. К сожалению, компания сообщила о нескольких случаях заболевания COVID-19 среди своих сотрудников. О всех сотрудниках PYX заботились во время выздоровления от болезни, и компания не сообщила о смертельных случаях от COVID-19. В октябре 2021 года в партнерстве с местными органами здравоохранения PYX выступила с инициативой проведения кампании вакцинации для защиты всего персонала, работающего на всех уровнях компании, в том числе в офисе, на заводе и в шахте на Калимантане. 100% сотрудников PYX получили вторую дозу вакцины против COVID-19.
о Pyx Resources Limited
PYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) - мировой производитель циркона премиум-класса, акции которого котируются на Национальной фондовой бирже Австралии. Флагманским активом компании является месторождение минеральных песков Мандири, расположенное в богатом аллювиальными отложениями регионе Центрального Калимантана, Индонезия. Обладая пятым по величине в мире месторождением циркона, PYX представляет собой крупномасштабный открытый карьер, добываемый с 2015 года, и на сегодняшний день ведутся разведочные работы, подтверждающие наличие в его минерале дополнительных ценных тяжелых минералов, таких как рутил, ильменит. пески.
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Pyx Resources Limited