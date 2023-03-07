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#Материалы генерального#добыча#литий
Привлечение 50 млн канадских долларов для продвижения литиевых проектов в Квебеке
Привлечение 50 млн канадских долларов для продвижения литиевых проектов в Квебеке

Brisbane, Mar 7, 2023 AEST (ABN Newswire) - Развивающийся производитель лития Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (DML:FRA) (SYAXF:OTCMKTS) заключил соглашение о подписке с PearTree Securities Inc на выпуск 174 459 177 акций по цене 0,315 австралийских долларов за акцию с совокупной валовой выручкой в размере 54,9 млн австралийских долларов с использованием положений FTS в соответствии с канадским налоговым законодательством (размещение). Использование положений FTS значительно сводит к минимуму размытие выпущенного капитала.

Финансирование поможет продвинуть геологоразведочные работы, в то время как Компания продолжает возобновлять производство лития в Северной Америке (NAL) вместе с другими проектами роста Sayona в Квебеке, включая новый северный литиевый центр.

Sayona имеет хорошие возможности для развития своей расширяющейся базы ресурсов лития, а это дополнительное финансирование увеличивает ее финансовые ресурсы.

Управляющий директор Sayona Бретт Линч прокомментировал: «Sayona добилась значительного прогресса в разработке ведущей базы ресурсов твердого лития в Северной Америке, и предстоящее возобновление производства в NAL должно ознаменовать наш переход от разведчика к производителю.

«Это финансирование придаст дополнительный импульс нашим планам расширения, поскольку положения FTS позволяют нам привлекать капитал с премией к текущей цене акций, тем самым сводя к минимуму разводнение в интересах наших акционеров».

Детали увеличения доли в потоке

Компания заключила соглашение о подписке с PearTree Securities Inc на сумму около 50 000 000 канадских долларов (54 954 640 австралийских долларов до вычета затрат) путем выпуска приблизительно 174 459 177 акций по цене 0,2866 канадских долларов (0,315 австралийских долларов).

Валовая выручка, полученная компанией, будет использована для покрытия расходов на геологоразведку в Канаде (CEE), которые квалифицируются как «поточные расходы на добычу критически важных полезных ископаемых», как этот термин определен в Законе о подоходном налоге (Канада) к 31 декабря 2024 года. Собранные средства будут использованы для разведки и бурения на активах Sayona в Квебеке, включая ускоренное последующее бурение на приоритетных объектах, разведку, гравитацию, вскрышные работы и отбор проб из каналов, а также соответствующие расходы на персонал в ЦВЕ.

Новые акции будут выпущены в рамках существующих возможностей Компании по размещению в соответствии с Правилом листинга ASX 7.1.

Ожидается, что расчет по Размещению произойдет в четверг, 9 марта 2023 г., и новые акции будут иметь равные права с существующими выпущенными акциями Компании. В связи со сделкой будет выпущен проспект эмиссии в соответствии с разделом 713 Закона о корпорациях 2001 г. (Cth).

Jett Capital Advisors LLC выступала в качестве консультанта Sayona, а размещение FTS было осуществлено при содействии канадского сквозного дилера акций PearTree Securities Inc.

Чтобы просмотреть проспект, пожалуйста, посетите:
https://www.abnnewswire.net/lnk/XY09X79O


о Sayona Mining Ltd

Sayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) - австралийская компания, зарегистрированная на ASX (SYA), которая занимается поиском и разработкой сырья, необходимого для создания литий-ионных батарей для использования в быстрорастущих секторах новых и экологически чистых технологий. . Компания имеет литиевые проекты в Квебеке, Канаде и Западной Австралии.

Посетите нас по адресу www.sayonamining.com.au

   


контакт
Brett Lynch
Managing Director
Phone: +61 (7) 3369 7058
Email: info@sayonamining.com.au



Link: Sayona привлекает 50 млн канадских долларов для продвижения литиевых проектов в Квебеке

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